Kütahya'da Yol Kontrolünde Jandarma Trafik Personeli Şehit

Kütahya-Çavdarhisar yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kontrolündeki Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarptı; Yeşil şehit oldu. Eşi 3 gün sonra doğum yapacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:37
Kütahya'da Yol Kontrolünde Jandarma Trafik Personeli Şehit

Kütahya'da yol kontrolünde jandarma trafik personeli şehit oldu

Kütahya-Çavdarhisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yol kontrolü yapan jandarma trafik personeline çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayda Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit oldu; araçtaki anne ve iki çocuk yaralandı.

Olayın gelişimi

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte yol kontrolü yapan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26)'e çarpan araç daha sonra şarampole devrildi.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu tespit etti.

Şehit ve yaralıların durumu

Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Ailesinden edinilen bilgiye göre Yeşil'in eşi ikinci çocuğuna hamile olup 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D., sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Abdullah D., işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
4
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
5
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
6
Gazze'de Sağlık Bakanlığı: Kan Stokları Kritik Seviyede

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye