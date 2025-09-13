Kütahya'da yol kontrolünde jandarma trafik personeli şehit oldu

Kütahya-Çavdarhisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yol kontrolü yapan jandarma trafik personeline çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayda Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit oldu; araçtaki anne ve iki çocuk yaralandı.

Olayın gelişimi

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte yol kontrolü yapan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26)'e çarpan araç daha sonra şarampole devrildi.

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu tespit etti.

Şehit ve yaralıların durumu

Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Ailesinden edinilen bilgiye göre Yeşil'in eşi ikinci çocuğuna hamile olup 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D., sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Abdullah D., işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

