Kütahya Emniyeti'nden Kızılay'a Destek: Personel Kan Bağışı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'nın kampanyasında İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile birlikte gönüllü kan bağışında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:24
Kütahya Emniyeti'nden Kızılay'a Destek: Personel Kan Bağışı

Kütahya Emniyeti'nden Kızılay'a Destek: Personel Kan Bağışı

Kampanya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kampanya, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'in de katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Emniyet personeli, kan ihtiyacı duyan hastalara umut olmak amacıyla gönüllü kan bağışı yaptı.

Yetkililer, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları bu tür kampanyalara destek olmaya davet etti.

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır
2
Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Uyarısı: Sürekli Göz Kaşıntısı ve Kızarıklık
3
Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de Toplandı
4
Adana'da altyapı isyanı: Esnaf oltayla göle dönen sokağa tepki gösterdi
5
Hatay'da UKOME Kararı: 3 Köprü Kapatıldı, 5 İlçeye EDS
6
Isparta'da 'Moral İstasyonu': Ramazan Akden'in Türküyle Demlenen Çay Ocağı
7
Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği: Fikstür Çekimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları