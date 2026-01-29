Kütahya Emniyeti'nden Kızılay'a Destek: Personel Kan Bağışı

Kampanya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kampanya, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'in de katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Emniyet personeli, kan ihtiyacı duyan hastalara umut olmak amacıyla gönüllü kan bağışı yaptı.

Yetkililer, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları bu tür kampanyalara destek olmaya davet etti.

