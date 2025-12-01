Kütahya Emniyeti'nden Şehit Aileleri ve Gazilere Kahvaltı

Osman ve Pınar Elbir ev sahipliğinde destek mesajı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve eşi Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir, şehit aileleri, gaziler ve ailelerini Kütahya Polisevi'nde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı.

Programda, aziz şehitlerin emanetleri olan ailelere her zaman destek olunacağı vurgulandı. Elbir çifti, şehitlerin ortaya koyduğu fedakârlıkların milletin gönlünde silinmez bir yer tuttuğunu belirterek, gazilerin gösterdiği cesaret ve özverinin de her daim minnetle anıldığını ifade etti.

Kahvaltı buluşması, samimi sohbetler ve hatıra kareleriyle son buldu.

Program, Kütahya Emniyetinin "Mukaddes vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" mesajıyla tamamlandı.

