Kütahya'nın Şaheseri: Yeşil Camii

Kütahya’da Osmanlı’nın son döneminde inşa edilen tarihi Yeşil Camii, adını aldığı yeşil ve altın sarısı ağırlıklı iç süslemeleriyle dikkat çekiyor. Saray Mahallesi’nde yer alan cami, 1905 yılında dönemin Kütahya Mutasarrıfı Ahmed Fuad Paşa tarafından, hayırseverlerin desteğiyle yaptırıldı. Yapının içi, zeminden tavana kadar kalem işi, kabartma, yağlı boya bezemeler, bitkisel motifler ve geometrik şekillerle donatılmıştır.

Mimari Özellikler

Cami imam hatibi Ahmet Türk, Yeşil Camii’nin mimari ve süsleme açısından benzersiz olduğunu vurguluyor. Türk, caminin Abdülhamid Han’ın emriyle Ahmet Fuat Paşa tarafından yaptırıldığını, devlet ve halk iş birliğiyle inşa edildiğini belirtiyor. Yapı, sekiz direk üzerine kurulu kubbemsi bir forma sahip; dışarıdan küçük görünmesine karşın içi zengin bezemelerle adeta bir çeyiz gibi işlenmiştir.

İç Süslemeler ve Hat Sanatı

Camiyi eşsiz kılan süslemeler, dönemin saray ressamı Rıza Bey tarafından hazırlandı. Yıldız Sarayı’na özgü motifler ve dönemin tezyinat anlayışı bu süslemelerde öne çıkıyor. İçeride dört farklı kalemle yazılmış dua ayetleri ve hat yazıları, caminin kendine has mihrabı ve minberinde kullanılan altın yaldız, yeşil ve gümüş tonları dikkat çekmektedir.

Girişte ve karşı duvarda yer alan iki ‘helal’den birinde Fetih Suresinin başlangıcı, diğerinde küfi yazıyla Besmele-i Şerif bulunur. Bu helallerde ayrıca o dönemin tarikatlarına ait on dört tâci-i şerif yer almakta ve 'Hepsi helalimizin gölgesi altındadır' mesajı verilmektedir. Ahmet Türk, caminin dönemin süsleme sanatını ve hat geleneğini yansıtan nadide örneklerle dolu olduğunu ifade ediyor ve yapanlardan Allah razı olsun diyerek herkesi görmeye davet ediyor.

Kütahya’nın kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Yeşil Camii, Osmanlı tezyinat sanatının özgün izlerini taşıyan nadide yapılardan biridir. Yaklaşık 120 yıllık tarihiyle ayakta duran cami, aynı anda 250 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahiptir.

KÜTAHYA'DA OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN TARİHİ YEŞİL CAMİİ, ADINI ALDIĞI YEŞİL VE ALTIN SARISI AĞIRLIKLI İÇ SÜSLEMELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.