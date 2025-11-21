Kütahya Turizm Master Planı 2025–2029: Aizanoi Restorasyonu ve Termal Atılım

Kütahya 2025–2029 Turizm Master Planı ile turizme yeni bir rota çiziyor

Kütahya’nın tarihî, kültürel ve doğal mirasını dünya turizmine kazandırmayı amaçlayan 2025–2029 Turizm Master Planı, geniş katılımlı bir lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda Kütahya Valisi Musa Işın kentin turizm vizyonunu güçlendirecek üç önemli müjdeyi paylaştı.

Planın hazırlanış süreci

Plan, Kütahya Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda; Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversiteler ve kent paydaşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve marka şehir vizyonu temel alınırken, analizler Kapadokya Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle yürütüldü.

Kültürel mirasta kapsamlı dönüşüm hedefi

Master Plan, Kütahya’nın kültürel mirasını yeniden yorumlayıp turizme kazandırmayı amaçlıyor. Plan kapsamında; Germiyan Sokağı "Kültür Deneyim Merkezi"ne dönüştürülmesi, Aizanoi Antik Kentinin uluslararası cazibe merkezine taşınması ve UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları Ağında yer alan Kütahya çiniciliğinin dünya sahnesine çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca Osmanlı mirasının modern sunum teknikleriyle tanıtılması ve Macar Evinin turizme kazandırılması çalışmaları planlandı.

Termal ve doğa turizminde yeni hamleler

Planın önemli başlıklarından biri termal bölgelerin modernizasyonu. Buna göre Yoncalı ve Murat Dağı termal alanları uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek; Murat Dağı’nda termal ve kayak turizmini birleştiren yeni bir konsept uygulanacak. Ayrıca Frig Vadisi ve Sofça Platosunda gençlik, spor ve macera turizmine yönelik yeni rotalar oluşturulacak.

Vali Musa Işın’ın açıkladığı müjdeler

Zafer Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’ndaki toplantıda Vali Musa Işın, Aizanoi Antik Kenti için kapsamlı restorasyon projelerini ve takvimini paylaştı. Tapınak ve tiyatro kısımlarının restorasyon projelerinin tamamlandığı belirtilirken, bütçe serbest bırakılır serbest bırakılmaz mart sonunda tapınak kısmının ihaleye çıkacağı bildirildi. Restorasyon kapsamında alandaki taşların kullanılarak yapının 5 bin yıl önceki hâline uygun şekilde onarılacağı, ardından 15 bin kişilik tiyatro sahnesinin yenileneceği ve son aşamada stadyum/arena bölümünün dönemin özgün tasarımına göre düzenleneceği ifade edildi.

Vali Işın, tarihi çarşı merkezinin, Pekmezci Sokak ve Samanpazarı dahil olmak üzere köklü bir dönüşüme alınacağını belirterek, dönüşüm için ödeneğin hazır olduğunu ve sürecin 5–6 yıl sürebileceğini söyledi. Çarşı merkezinin Kütahya’nın kuruluş şehri kimliğini yeniden ortaya çıkaracağı vurgulandı.

Kütahya’nın turizm değerlerinde bütüncül hamle

Vali Işın, Dumlupınar’daki Diorama Müzesi’nin iki ayda 5 bin 500 ziyaretçiye ulaştığını hatırlatarak, çarşı merkezi, Aizanoi, Yoncalı ve diğer değerlerin hayata geçirileceğini söyledi. Işın, Kütahya’nın 42 camisinin, kuruluş ve kurtuluş şehri kimliğinin kentin hak ettiği yere ulaşmasında rol oynayacağını belirtti. Konuşmasını, Master Planı’nın sadece devlet değil iş dünyası ve halkın ortak desteğiyle başarıya ulaşacağı yönünde tamamladı ve Kütahya’nın küllerinden yeniden doğacağı mesajını verdi.

Sonuç: 2025–2029 Turizm Master Planı, Kütahya’da kültürel miras restorasyonları, termal ve doğa turizmi yatırımları ile çarşı merkezinde kapsamlı yenilenme hedefleyerek kenti ulusal ve uluslararası turizm rotalarına taşımayı amaçlıyor.

