Kütahya Valisi Işın: ADEM Açılışında 'Kadınlarımız Toplumun Direği'

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav'da açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) töreninde kadınların toplumdaki önemini vurguladı ve Aileyi Koruma Eylem Planı'na dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:45
Açılış ve katılımcılar

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen Aile Destek Merkezi (ADEM) açılış törenine Vali Musa Işın ile birlikte AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Işın'ın vurguları

Törende konuşan Vali Işın, kadınların toplum içindeki yerine dikkat çekerek aile koruma ve çocukları geleceğe hazırlama çalışmalarına değindi. Işın, 'Kadınlarımız bizim için çok kıymetlidir. Toplumun direği kadınlarımızdır' sözleriyle kadınların önemini vurguladı.

Vali Işın ayrıca, 'Eğer kadınlarımızı ihmal edersek, hem çocuklarımızı hem de ahlaki ve inanç değerlerimizi kaybederiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen Aileyi Koruma Eylem Planı bu anlamda büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocuklar üzerinden yürütülen istismar ve kültürel tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Işın, 'Bir toplumu yıkmak istiyorsanız kadınları kullanırsınız, bir toplumu ayağa kaldırmak istiyorsanız yine kadınlardan başlarsınız' dedi.

Merkezin amacı ve teşekkür

Işın, merkezin kadınların istihdama ve üretime katılımını destekleyeceğini, kadınların meslek edinmesi, sosyalleşmesi ve çocukların korunmasına yönelik projelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, 'Burası sadece bir meslek edinme merkezi değil, aynı zamanda bir sosyalleşme, dayanışma ve aileyi güçlendirme merkezidir' diyerek merkezin kapsamını özetledi.

Vali Işın konuşmasının sonunda merkezin kurulmasında emeği geçen kurumlara ve kuruluşlara teşekkür etti ve Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda kazandığı hizmetlere değinerek, 'Ülkemiz güçlüdür, hükümetimiz çalışkandır. 5 yıldızlı hastanelerde 86 milyon insan ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Bu, milletimizin gücünün bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

