Kutlu Aktaş Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 15,50'ye Yükseldi

Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yüzde 0,01'den yüzde 15,50'ye çıktı; İZSU verileri geçen yıla göre hâlâ geride olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:20
Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi artışı umut verdi

Çeşme'nin içme suyu kaynağında doluluk yükseldi

Çeşme'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajında, son yağışların etkisiyle su seviyesi yükselmeye başladı. Bölgedeki kuraklık endişeleri içinde gelen bu artış, yerel halk için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 15,50 seviyesine ulaştı. Kış sonundaki neredeyse tükenme noktasındaki seviye, yüzde 0,01 olarak kaydedilmişti.

İZSU'nun paylaştığı resmi verilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut seviye geçen yılın aynı dönemine kıyasla hâlâ daha düşük durumda; geçen yıl aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 21,46 ölçülmüştü.

Uzmanlar, yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgularken, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için tasarruf çağrılarının öneminin korunduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemde yağışların devam etmemesi halinde su seviyelerinde yeniden düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlar için rahatlatıcı olsa da, uzman değerlendirmeleri ve resmi uyarılar ışığında su yönetimi ve tasarruf önlemlerinin devam etmesinin kritik olduğu belirtiliyor.

