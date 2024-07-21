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Kuveyt ve Umman'dan İsrail'in Yemen Saldırısına Tepki

Kuveyt ve Umman, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırının bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:00
Kuveyt ve Umman'dan İsrail'in Yemen Saldırısına Tepki

Kuveyt ve Umman'dan Açıklama

Kuveyt ve Umman, İsrail'in Yemen'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırısının, Orta Doğu'daki güvenliği tehdit ettiğini ve çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çabaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen topraklarına düzenlediği saldırıların endişe verici sonuçlar doğurduğunu belirtti. Bu saldırılar, bölgede güvenlik zafiyeti yaratmakta ve uluslararası barış sağlama çabalarını baltalamaktadır. Açıklamada, “Bölgenin halklarını şiddet ve yıkım tehditlerinden korumak, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğudur.” denildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı’nın Değerlendirmesi

Umman Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Yemen’e yönelik hava saldırılarını kınadı. Bu tür saldırıların, Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgasını tetikleyeceği ve mevcut çatışmaların sona erdirilmesi çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceği belirtilerek, “Barış ve adaletin sağlanması için, temel nedenlerin ele alınması ve diyalog yoluyla çözümler üretilmesi elzemdir.” ifadelerine yer verildi.

Son Gelişmeler

İsrail, geçtiğimiz cumartesi günü, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenledi. Yemenli yetkililerin aktardığı bilgilere göre, bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti ve 87 kişi yaralandı.

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