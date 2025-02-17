Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı: Orta Karadeniz ve Kastamonu Dikkat!

Meteorolojiden Orta Karadeniz'e Önemli Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu için kuvvetli kar yağışı öngördü. Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Kastamonu ve Çevresinde Kar Yağışı

Kastamonu'da ise yoğun kar yağışı için uyarı yapıldı. Gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksek kesimleri ile Çorum ve Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Önümüzdeki Günler için Tahminler

Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksek kesimlerinden başlayarak Tokat'ta kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca Sinop'un yüksek kesimlerinde de yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Bölgede oluşabilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.