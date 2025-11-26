Kuyumcu Soygunu: 5 Kilo Altınla Kaçan Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerindeki Yılmaz Kuyumculuk'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen soygunda, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi ve vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Bir süre sonra çalışanın el, ayak ve ağzını bantlayan şüpheli, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Operasyon ve Yakalanma

Olayın ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ordu ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü arasında yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, kuyumcu soygunu şüphelisi olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli ve kasklı soyguncunun kuyumcuya girip altınları çantaya doldurttuğu, çalışanın el, ayak ve ağzını bantladıktan sonra altınlarla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

KUYUMCUYU SOYAN HIRSIZIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ