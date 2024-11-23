Kuzey Kore 7. Nükleer Denemeye Hazır: ABD Uyarıyor

Kuzey Kore 7. Nükleer Denemeye Hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer test hazırlıklarını gün yüzüne çıkardı. Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu üst düzey yetkilisi Alexandra Bell, Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemeye hazır olduğu ve bunun için yalnızca “siyasi bir karar” beklediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklamalar

Bell, The Korea Society tarafından düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin Punggye-ri test sahasında potansiyel 7. nükleer deneme hazırlığı içinde olduğunu ve bu durumun siyasi bir karar aşamasına geldiğini belirtti.

Bölgesel Gerginlik Artıyor

Bell, yeni bir nükleer denemenin bölgesel gerginliği ciddi şekilde artırabileceği uyarısını yaparak, “Böyle bir deneme, tüm dünya için güvenlik riski oluşturacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin son dönemde gerçekleştirdiği tüm füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirterek, bu tür faaliyetlerin Kuzey Kore’nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarını sürdürmedeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu aktardı.

ABD ve Güney Kore İttifakı

Bell, Kuzey Kore'nin olası saldırılarına karşı daha iyi bir savunma için ABD-Güney Kore ittifakının güçlendirilmesinin önemine değindi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini yineledi. Ayrıca, “Kuzey'in Güney'e yönelik herhangi bir nükleer saldırısı durumunda, Pyongyang yönetiminin hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılıkla karşılaşacağı” konusunda uyarıda bulundu.

Kuzey Kore'nin Son Füze Denemesi

Kuzey Kore, 31 Ekim tarihinde Japon Denizi'ne yeni tip Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesi fırlatmıştı. Bu füzelerin, bugüne kadar gerçekleştirilen denemeler arasında en uzun uçuş süresine sahip olduğu düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.