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Kuzey Kore'de İnsan Hakları İçin Uluslararası Destek Çağrısı

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'deki insan haklarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:00
Kuzey Kore'de İnsan Hakları İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Kuzey Kore'deki İnsan Hakları Krizi

ABD, Güney Kore ve Japonya, uluslararası camiayı Kuzey Kore'deki insan haklarının iyileştirilmesi için harekete geçmeye çağırdı. Üç ülke, Washington'da gerçekleştirdikleri "üçlü toplantı" sonrasında bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun kötüleşmeye devam ettiği bugün, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümetleri uluslararası toplumu, Kuzey Kore'deki insan hakları meselelerine yaklaşımını, ihlal ve suiistimalleri izlemekten hesap verebilirliği teşvik etmeye doğru değiştirmeye çağırmaktadır," denildi.

Kararlılık Vurgusu

Açıklamada ayrıca, üç ülkenin Kuzey Kore'deki insan hakları ve halkın refahını destekleme konusundaki kararlılıkları yinelendi. "Bunu yaparken, Kuzey Kore'de bağımsız bilgiye erişimi arttırmaya yönelik ortak çabalarımızı artırmayı, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap verebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz," ifadeleri yer aldı.

Küresel Farkındalık Artışı

Açıklama, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin küresel farkındalığı artırmak için Kuzey Koreli kaçaklar ve mültecilere destek verilerek bu sorunların derhal çözülmesinin teşvik edileceğini vurguladı.

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