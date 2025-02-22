Kuzey Kore'den ABD'ye Stratejik Yöntemler Tehdidi

Kuzey Kore, Seul ve Washington'ın 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının ardından, "ABD ve diğer düşmanlara karşı stratejik yöntemler" kullanma tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı, 20 Şubat'taki tatbikata dair önemli açıklamalarda bulundu. Daire Başkanı, Pyongyang'ın "ABD ve diğer düşmanların stratejik tehdidine karşı koyacağını" belirterek, "Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını güçlü bir caydırıcılıkla kontrol etmek ve yönetmek için sorumlu askeri faaliyetlerini sürdürecektir" dedi.

Ayrıca, Daire Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından, Washington ve desteklediği güçlerin Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik askeri provokasyonlarının arttığını ifade etti. Yine, Pyongyang'ın nükleer gücünü artırma çabalarının "gerçekçi bir gereklilik" olduğunu vurgulayarak, bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Seul ve Washington, 20 Şubat'ta, B-1B bombardıman uçağı ile birlikte Güney Kore ordusuna ait F-35A ve F-15K savaş uçakları ile ABD'nin F-16 uçaklarının katıldığı bir tatbikat düzenlemişti.