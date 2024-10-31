DOLAR
34,27 0,05%
EURO
37,31 -0,19%
ALTIN
3.022,41 1,57%
BITCOIN
2.413.862,66 3,08%

Kuzey Kore'den Sınırda Kazı Çalışmaları: Yeni Gelişmeler

Kuzey Kore'nin sınır bölgesindeki kazı faaliyetleri uydu görüntüleri ile belgelendi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:30
Kuzey Kore'den Sınırda Kazı Çalışmaları: Yeni Gelişmeler

Kuzey Kore'nin Kazı Çalışmaları Ortaya Çıktı

Son alınan uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan sınır bölgesinde iki ayrı kazı faaliyetini tespit etti. Bu görüntüler, ABD merkezli görüntüleme şirketi Planet Labs PBC tarafından elde edildi.

Hendeklerin Boyutları ve Konumları

Kazı çalışmaları, Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) batı kısmından geçen bir yol ile demir yolu hattı boyunca açılmış bir hendek aracılığıyla gözlemlendi. Batıdaki hendeğin, Kaesong'daki kapalı fabrika kompleksine giden hattın sonunda, Güney Kore tarafındaki Dorasan İstasyonu'nun 1,7 kilometre batısında yer aldığı görüldü.

Çalışmaların Başlangıcı ve Amaçları

Kuzey Kore ile ilgili analiz ve haberler sunan 38 North internet sitesindeki uzmanlar, bu kazı faaliyetlerinin 15 Ekim tarihinde bazı yollar ve demir yolu segmentlerini havaya uçurduktan hemen sonra başladığını belirtti. Batıda bulunan hendeğin uzunluğunun yaklaşık 125 metre, genişliğinin ise 7 metre civarında olduğu, doğudaki hendeğin ise 150 metre uzunluğunda olabileceği ifade edildi.

Gözlemler ve İhtimaller

Analistler, kazıların amacını "ulaşım bağlantılarını kesmeyi hedefleyen bir tür abluka" veya "inşaat çalışmalarının geçici bir sonucu" olarak değerlendirdi. Özellikle alanda hâlâ birkaç aracın görünmesi, çalışmaların tamamlanmadığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı