Kuzey Kore'den Sınırda Kazı Çalışmaları: Yeni Gelişmeler

Kuzey Kore'nin Kazı Çalışmaları Ortaya Çıktı

Son alınan uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan sınır bölgesinde iki ayrı kazı faaliyetini tespit etti. Bu görüntüler, ABD merkezli görüntüleme şirketi Planet Labs PBC tarafından elde edildi.

Hendeklerin Boyutları ve Konumları

Kazı çalışmaları, Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) batı kısmından geçen bir yol ile demir yolu hattı boyunca açılmış bir hendek aracılığıyla gözlemlendi. Batıdaki hendeğin, Kaesong'daki kapalı fabrika kompleksine giden hattın sonunda, Güney Kore tarafındaki Dorasan İstasyonu'nun 1,7 kilometre batısında yer aldığı görüldü.

Çalışmaların Başlangıcı ve Amaçları

Kuzey Kore ile ilgili analiz ve haberler sunan 38 North internet sitesindeki uzmanlar, bu kazı faaliyetlerinin 15 Ekim tarihinde bazı yollar ve demir yolu segmentlerini havaya uçurduktan hemen sonra başladığını belirtti. Batıda bulunan hendeğin uzunluğunun yaklaşık 125 metre, genişliğinin ise 7 metre civarında olduğu, doğudaki hendeğin ise 150 metre uzunluğunda olabileceği ifade edildi.

Gözlemler ve İhtimaller

Analistler, kazıların amacını "ulaşım bağlantılarını kesmeyi hedefleyen bir tür abluka" veya "inşaat çalışmalarının geçici bir sonucu" olarak değerlendirdi. Özellikle alanda hâlâ birkaç aracın görünmesi, çalışmaların tamamlanmadığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.