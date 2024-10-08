Kuzey Kore, Rusya İçin Ukrayna'ya Asker Gönderebilir

Kuzey Kore'nin Asker Göndermesi Mümkün mü?

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına destek sağlamak amacıyla asker gönderebileceği yönünde açıklama yaptı.

Stratejik Ortaklık Anlaşması

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Bakan Kim, parlamentodaki konuşmasında, iki ülke arasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" çerçevesinde böyle bir askeri konuşlandırmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Askeri İttifakın Artan Olasılığı

Kim, "Rusya ve Kuzey Kore askeri bir ittifak benzeri bir anlaşma imzaladıkları için, böyle bir konuşlandırmanın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek," dedi.

Olası Kayıplar ve Çatışmalar

Bakan ayrıca, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalarda 6 Kuzey Koreli askerin bir füze saldırısında hayatını kaybettiğine dair haberlerin doğru olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Rusya-Kuzey Kore İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve burada iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalandı. Anlaşmanın içeriği gereği, taraflardan birine saldırılması durumunda diğerinin askeri destek sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu anlaşmayı "pakt" olarak nitelendirerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine çıktığını vurguladı.