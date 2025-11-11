Kuzey Marmara Otoyolu'nda Mercedes Kamyon Alev Alev Yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Edirne istikametinde seyir halindeki Mercedes kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:37
Beykoz — Edirne istikametinde seyir halindeki araç alev topuna döndü

Olay, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Edirne istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Mercedes marka kamyonun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Bir süre sonra alevler kamyonun kasasını sararak aracı kullanılamaz hale getirdi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve otoyol ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı; olayda yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

