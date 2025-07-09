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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ve can kaybı bilgisi verilmiştir.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 21:57
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen şarampole devrilme kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında gerçekleşti.

Plakası 01 AYD 519 olan ve koltuk döşeme malzemesi taşıyan tır, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir şekilde bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada, tırda bulunan şoför ve yanındaki yolcu sıkıştı.

Olayın ardından, bölgeye derhal sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan kişileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, yapılan müdahale sonucunda her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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