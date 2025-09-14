Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yerel Seçimleri: Sandıklar Kapandı

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da yapılan yerel seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. 13,7 milyon seçmen, belediye meclis üyeleri ile belediye başkanlarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Seçimin kapsamı ve sayısal veriler

Seçimler, 396 şehir ve beldede gerçekleştirildi ve yaklaşık 20 bin aday yarıştı. Sandıklar yerel saatle 18.00'de kapandı. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı ve kesin sonuçların pazartesi gecesine kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimin siyasi önemi

18 milyonu aşkın nüfusuyla KRV'de yapılan bu yerel seçimler, her ne kadar yerel düzeyde olsa da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olması nedeniyle Almanya'daki siyasi havayı yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.

Türk seçmen ve adayların rolü

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşarken, bunların yaklaşık 1 milyonunun KRV'de ikamet ettiği belirtiliyor. Bu seçimde 16 yaş ve üzeri seçmenler belediye meclislerini, ilçe meclislerini ve belediye başkanları veya ilçe yöneticilerini belirlemek için oy kullandı. Almanya vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy verdi.

Türk kökenli adaylar, özellikle Köln, Bonn, Duisburg, Gelsenkirchen ve Solingen gibi şehirlerde belediye başkanlığı yarışına katıldı. Belediye başkanlığı seçimlerinde adayın ilk turda yüzde 50 barajını aşamaması halinde ikinci tur 28 Eylül tarihinde yapılacak.

Uyum Meclisleri ve yerel katılım

Yerel seçimlerle aynı gün gerçekleştirilen ve adayların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Uyum Meclisi seçimlerinde ise ülkede yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanlar oy kullandı. Uyum Meclisleri, belediyeye göre yetkileri farklılık gösterse de, belediye ile göçmen topluluklar arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlardaki seslerinin belediye meclislerinde duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.