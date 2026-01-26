Kuzuyayla’da Yarıyıl Akını: Kocaeli Zirvesi Beyaza Büründü

Kuzuyayla Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde Kocaeli’den gelen aile ve doğaseverlerle doldu; teleferikli İzmit Körfezi manzarası ve kar keyfi yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:54
Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kocaeli’nin kış turizmi merkezlerinden biri olarak yarıyıl tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hazırlıkların ardından bölge, yağan karla birlikte bembeyaz bir görünüme kavuştu.

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Etkinlikler

Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği parkta, ziyaretçiler kızakla kayarak ve kardan adam yaparak vakit geçirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda bazı vatandaşlar ise soğuk havaya rağmen mangal ve sucuk ekmek yaparak piknik alanlarını doldurdu.

Teleferik ve Manzara Keyfi

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Kuzuyayla’ya ulaşımda teleferik hattı sıkça tercih edildi. Ziyaretçiler, teleferik yolculuğuyla karlı ormanların üzerinden geçip İzmit Körfezi manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Sisli hava zaman zaman bulutların arasından geçerek zirveye ulaşanlara eşsiz görüntüler sundu.

Yarıyıl tatilinin hareketli geçtiği Kuzuyayla, hem ailelere hem de doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

