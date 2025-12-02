Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor

Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 metre kapalı yürüyen bant geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'deki Kuzuyayla Tabiat Parkı kızak pistine, vatandaşların piste ulaşımını kolaylaştırmak ve konforu artırmak amacıyla kapalı yürüyen bant sistemi inşa ediyor. Proje, kış sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçirilecek.

Teknik özellikler

Sistemin uzunluğu 100 metre olup yaklaşık %12 eğim ile tasarlandı. Taşıma kapasitesi saatte bin kişi olarak planlanırken, bant maksimum saniyede 0,7 metre hıza ulaşabilecek. Bandın genişliği 600 milimetre olarak belirlenirken, yapının iç genişliği minimum 2 metre olacak şekilde düzenlendi.

Güvenlik, konfor ve enerji verimliliği

Ziyaretçilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için sistem üzeri kapalı olarak tasarlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında, yapıda her 25 metrede bir acil çıkış kapısı ve her 4 metrede bir LED aydınlatma yer alacak. Yolcular arasındaki mesafeyi korumak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla fotoselli kontrol sistemi kullanılacak.

Enerji verimliliği esas alınarak geliştirilen sistem, belirli bir süre yolcu olmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçecek; alt istasyondan yolcu girişi algılandığında ise bant yeniden çalışmaya başlayacak.

