Lazkiye'de 4 Gündür Süren Orman Yangınları: 1 Sivil Savunma Görevlisi Hayatını Kaybetti

Lazkiye'de 4 gündür süren orman yangınları can aldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin kırsal kesiminde başlayan orman yangınları 4 gündür devam ediyor. 1 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Müdahale ve zorluklar

Afet Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin Lazkiye Müdürü Abdülkafi Keyyal, Türkmendağı ve Kürtdağı bölgelerinde itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Keyyal, yangınların yayıldığını ve sarp araziler ile patlamamış mayınların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Hasar ve devam eden çalışmalar

Keyyal, Zorik, Sefkün ve Deyr Hanna köylerinde yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü, bazı noktalarda yangınların kontrol altına alındığını belirtti.

İlk belirlemelere göre yangınlarda yaklaşık 5 bin hektar arazi ve ormanlık alan zarar gördü.

Sivil Savunma'dan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalında yangınlara müdahale sırasında bir görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.