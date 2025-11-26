Leavitt’in Akrabasının Annesi Revere'de ICE Tarafından Gözaltına Alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in akrabasının annesi Bruna Caroline Ferreira, ICE tarafından Revere'de gözaltına alındı; sınır dışı işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:51
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in akrabasına yönelik gözaltı, göçmen politikalarını yeniden gündeme taşıdı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in yeğeninin annesi Bruna Caroline Ferreira, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı (ICE) tarafından gözaltına alındı. Ferreira’nın Massachusetts eyaletine bağlı Revere kentinde tutuklandığı ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Ferreira’nın şu anda Güney Louisiana ICE İşlem Merkezinde tutulduğunu açıkladı. Olay, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sert uygulamalarını bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıdı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Ferreira’nın 1999 yılında süresi dolan turist vizesini aştığını ve bu nedenle yasadışı durumda bulunduğunu bildirdi. McLaughlin, Ferreira’nın "Brezilya’dan gelen suçlu bir yasadışı yabancı" olarak sınıflandırıldığını, darp şüphesiyle tutuklandığını ancak davanın akıbetinin henüz net olmadığını belirtti.

Leavitt’in ailesine yakın bir kaynak, Ferreira’nın Leavitt ile hiç birlikte yaşamadığını, çocuğun doğumundan bu yana New Hampshire’da babasıyla büyüdüğünü ve annesiyle yıllardır temasının bulunmadığını söyledi. Leavitt konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ferreira’nın ailesi tarafından başlatılan bir GoFundMe kampanyasında, Ferreira’nın 1998 yılında çocuk yaşta ABD’ye getirildiği ve burada istikrarlı bir yaşam kurduğu öne sürülerek sınır dışı kararına tepki gösterildi. Aile, Ferreira’nın DACA (Çocukluk Çağına Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem Programı) kapsamında koruma altında olduğunu ve bu nedenle "yasal statüsünü koruduğunu" iddia etti. Bununla birlikte DACA’dan yararlananların suç işlenmesi dahil çeşitli nedenlerle sınır dışı edilebildiği hatırlatıldı.

Olay, federal göçmenlik uygulamalarının kararlılıkla sürdüğü yönündeki açıklamalarla paralel olarak değerlendiriliyor.

