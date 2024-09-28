Leyla Şahin Usta’dan Malatya’ya Güçlü Mesaj: 2028 Hedefimiz Var

Leyla Şahin Usta'dan Malatya'da Önemli Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Malatya'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Usta, kongre sürecinin partiyi güçlendireceğini ve 2028 hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Destek

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için ciddi çabalar sarf ettiklerini belirten Usta, teşkilatın gücündeki önemi vurguladı.

Teşkilat Değişimi ve Hedefler

Usta, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki kongre süreciyle birlikte, tazelenerek, yenilenerek ve tecrübelerimizden faydalanarak hedeflerimize doğru ilerlemeye kararlıyız. Her ilçede kıymetli il ve ilçe başkanlarımız üzerinden kongre süreçlerimizi başlatacağız. Ekim ayında ilçe kongrelerimiz başlayacak, ardından il kongrelerimiz yapılacak. Teşkilatta görev almak isteyen herkesin kapıları açık olacak."

Parti Temsilcileri Programa Katıldı

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Bülent Tüfenkci ile AK Parti İl Başkanı Namık Gören de katılarak destek verdiler.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 6), Malatya'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca (sol 5), İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (sağ 3) ve Bülent Tüfenkci (sağ 5), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sol 6) ile partililer de katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 6), Malatya'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca (sol 5), İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (sağ 3) ve Bülent Tüfenkci (sağ 5), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sol 6) ile partililer de katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağ 6), Malatya'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca (sol 5), İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (sağ 3) ve Bülent Tüfenkci (sağ 5), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sol 6) ile partililer de katıldı.