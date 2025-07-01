Libya Askeri Heyeti Türkiye'de MSB'yi Ziyaret Etti

Libya Askeri Temasları Türkiye'de Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın Doğu bölgesinden gelen üç askeri teknik heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaret boyunca heyet, MSB'ye bağlı çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında detaylı incelemelerde bulundu.

Libya Ulusal Ordusu ile İlişkiler Güçleniyor

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Libya arasındaki eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri başarıyla sürmektedir. MSB, 4 Nisan 2025 tarihinde Korgeneral Saddam Hafter tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından, Libya ile ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu ziyaretler, ilişkilerimizi daha da geliştirerek Libya'ya olan desteğimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu çerçevede, kapsayıcı tutumumuz ve 'Tek Libya' hedefimiz doğrultusunda Libya'ya olan desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız."

Ayrıca, ziyarete ilişkin çeşitli fotoğrafların da paylaşıldığı duyuruda, işbirliği ve karşılıklı destek mesajları vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Doğu tarafından üç askeri teknik heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, MSB'ye bağlı çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulunduğunu bildirdi.