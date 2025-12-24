DOLAR
Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ve Heyeti Haymana'daki Uçak Kazası Bölgesinde

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve heyeti, Ankara'nın Haymana ilçesinde dün gece düşen uçak kazası bölgesine gelerek çalışmalara katıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:27
Olay ve arama çalışmaları

Libya'dan gelen bir askeri heyet, uçak kazasının yaşadığı bölgeye geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü.

Dün gece saatlerinden itibaren yapılan arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılım sağlıyor. Türk ekiplerinin yanı sıra, kazanın yaşandığı bölgeye Libya'dan da bir ekip olay yerinde çalışma yapmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için geldi.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb de Libya'dan gelen ekibe eşlik etti.

