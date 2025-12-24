Libya heyeti aileleri Ankara'da: Uçak kazasında ölenler için taziye

Libya heyeti aileleri Ankara'da: Naaşları almak için gelen heyet taziyede

Libyalı askeri yetkililer ve aileleri, düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyetin naaşlarını almak üzere Ankara'ya geldi.

Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşmüş; kazada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti.

Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı taziye ziyaretinde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya'dan gelen görevlilere ve ailelere konakladıkları otelde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Güler'e, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de eşlik etti.

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelere hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

