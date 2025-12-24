DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,63 0,15%
ALTIN
6.146,31 0,56%
BITCOIN
3.727.574,16 1,07%

Libya heyeti aileleri Ankara'da: Uçak kazasında ölenler için taziye

Düşen uçakta yaşamını yitiren Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere gelen aileler ve yetkililer Ankara'da; Bakan Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:53
Libya heyeti aileleri Ankara'da: Uçak kazasında ölenler için taziye

Libya heyeti aileleri Ankara'da: Naaşları almak için gelen heyet taziyede

Libyalı askeri yetkililer ve aileleri, düşen uçakta hayatını kaybeden askeri heyetin naaşlarını almak üzere Ankara'ya geldi.

Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşmüş; kazada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti.

Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı taziye ziyaretinde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya'dan gelen görevlilere ve ailelere konakladıkları otelde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Güler'e, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de eşlik etti.

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelere hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

DÜŞEN UÇAKTA BULUNAN LİBYA ASKERÎ HEYETİNİN NAAŞLARINI ALMAK ÜZERE LİBYALI ASKERÎ YETKİLİLER VE...

DÜŞEN UÇAKTA BULUNAN LİBYA ASKERÎ HEYETİNİN NAAŞLARINI ALMAK ÜZERE LİBYALI ASKERÎ YETKİLİLER VE AİLELERİ ANKARA’YA GELDİ. MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER AİLELERİ ZİYARET ETTİ.

DÜŞEN UÇAKTA BULUNAN LİBYA ASKERÎ HEYETİNİN NAAŞLARINI ALMAK ÜZERE LİBYALI ASKERÎ YETKİLİLER VE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
2
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
3
Malatya Emniyeti Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'nda Minik Kalplere Dokundu
4
Demirköy'de 5996 Sayılı Kanuna Göre Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor
5
Hatay BŞB, 2026-2027 İçin Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Verilecek
6
Görgün: EYDEP ile Savunma Sanayiinde Şirket Sayısı ve ASELSAN Gaziantep Yatırımı
7
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı