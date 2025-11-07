Limak Filarmoni 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' İstanbul ve Ankara'da

Limak Filarmoni Orkestrası, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' konserleriyle İstanbul ve Ankara'da izleyicilere unutulmaz akşamlar yaşattı. Sahneyi paylaşan Murat Karahan, Alessandra Di Giorgio ve Tamara Radjenovic ile orkestra, toplam 7 bine yakın sanatsevere performans sundu.

Konserlerin Detayları

Limak Vakfı tarafından kurulan ve çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, kasım programı kapsamında dünyaca ünlü operacıları Türkiye'de ağırladı. Konserler 4 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da, 6 Kasım'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Etkinlikleri iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli ve binden fazla sanatsever izledi. Orkestra, İtalyan şef Pietro Mazzetti yönetiminde sahnede büyük beğeni topladı.

Repertuvar ve Öne Çıkan Anlar

Konserlerin ilk bölümü klasik eserlerden oluştu; Bizet'in Carmen Uvertürü, Puccini'nin Tosca ve La Fanciulla del West operalarından aryalar ile Verdi'nin I Vespri Siciliani eserinden seçkiler seyirciyle buluştu. İkinci bölümde ise daha çağdaş melodiler ön plana çıktı. Murat Karahan Rodrigo ve Bécaud yorumlarıyla güçlü bir performans sergiledi ve Şehrazat'ın Kıyamam eserinin filarmonik uyarlamasıyla dikkat çekti. Tamara Radjenovic zarif sesiyle Cinema Paradiso ve Skyfall parçalarında beğeni toplarken, Alessandra Di Giorgio Bésame Mucho yorumu ile gecenin unutulmaz anlarından birini yarattı. Konserin finalinde iki soprano ile bir tenor anonim şarkı Yaralı Gönül'ü birlikte seslendirdi ve performans dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gelirlerin Hedefi

Limak Vakfı, kasım konserlerinin tüm gelirini Türkiye'deki en güçlü eğitim destek programlarından biri olan ve 10 yıldır aralıksız sürdürülen 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesine aktaracak.

Açıklama

Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

Bu yıl operanın dünyaca ünlü yıldızlarını Türkiye’de ağırlarken, sanatın birleştirici dilinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Binlerce insanı aynı hislerle aynı salonda buluşturmak, Limak Filarmoni Orkestrası ile 2017’de çıktığımız bu yolculuğun ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Bu konserleri daha da anlamlı kılan ise elde edilen gelirin geleceğin kadın mühendislerine, yani Türkiye’nin Mühendis Kızları’na katkı sağlayacak olması Bizim için sanat sadece duyguları değil, hayalleri de çoğaltan bir güç. Her bir performansta o ilhamı, enerjiyi hissetmek mümkün. Bu konserlerde emeği geçen herkese, Limak Filarmoni Orkestrası’nın her bir üyesine, değerli orkestra şefi Pietro Mazzetti’ye, performanslarıyla bizi derinden etkileyen Murat Karahan, Alessandra Di Giorgio, Tamara Radjenovic’e ve elbette bizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere içtenlikle teşekkür ediyorum.

Orkestra ve Gelecek Vizyonu

Limak Filarmoni Orkestrası, 2017'den bu yana sürdürdüğü konserlerle Türkiye’nin kültür mirasını müziğin evrensel diliyle buluşturmayı ve her yıl daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Orkestra, sahne performanslarının yanı sıra dijital projelerle de sanatseverlere ulaşarak kültürel bir misyon üstlenmeye devam ediyor.

LİMAK FİLARMONİ ORKESTRASI, ‘OPERANIN YILDIZLARIYLA BULUŞMA’ İSİMLİ KONSERLERDE İSTANBUL VE ANKARA’DA UNUTULMAZ PERFORMANSLAR SERGİLEDİ. DÜNYACA ÜNLÜ TENOR MURAT KARAHAN, İTALYAN SOPRANO ALESSANDRA Dİ GİORGİO VE KARADAĞLI SOPRANO TAMARA RADJENOVİC İLE SAHNE ALAN LİMAK FİLARMONİ ORKESTRASI’NI TOPLAM 7 BİNE YAKIN SANATSEVER İZLEDİ.