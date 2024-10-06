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Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı

Ordu'daki lise öğrencileri, havacılık festivalinde ürettikleri insansız hava aracıyla birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:16
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı

Lise Öğrencilerinin Başarısı: Afetlerde Kullanılacak İHA

Ordu'daki Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, afet koşullarında kullanılabilecek insansız hava aracı (İHA) ile büyük bir başarıya imza attı. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen İHA yarışmasında, serbest kategoride birincilik ödülünü kazandı.

İHA'nın Özellikleri ve Geliştirme Süreci

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Yarışmaya katılan Cevher-Ül Cezeri takımı, afet durumlarında kişilerin yer tespiti ve iletişim sağlamak amacıyla bir mobil uygulama geliştirdi. Takım, İHA'nın yazılımını ve birçok bileşenini yerli olarak üretti.

Öğretmen Sezgül'den Açıklamalar

Proje koordinatörü Erdal Sezgül, merak edenleri bilgilendirirken takımın 8 öğrenciden oluştuğunu belirtti. 2021'deki yarışmaya katıldıklarını ve finalist olduklarını, sonraki yıllarda ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılar kazandıklarını ifade etti. Sezgül, "Bu yıl birinci olarak Türkiye'mizin hedefleri doğrultusunda ilerlemekteyiz" dedi.

Takım Kaptanından Teknik Detaylar

Takım kaptanı Muzaffer Eren Demir, İHA'nın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Demir, Kahramanmaraş depremlerinden yola çıkarak geliştirmeler yaptıklarını ve İHA'ya aydınlatma ve bluetooth tarama sistemi entegre ettiklerini belirtti. Bu sistemler, afetzedelerin yerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Demir, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın kendileri için büyük bir onur olduğunu sözlerine ekledi. Her öğrencinin, devletine katkı sağlamak üzere milli ve teknolojik ürünler geliştirmek hayali olduğunu ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), festival kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), festival kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), festival kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), festival kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Lise öğrencilerinin afetlerde arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için ürettikleri insansız hava aracı (İHA), festival kapsamında düzenlenen İHA yarışmasının serbest kategorisinde birinciliğe ulaştı.

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