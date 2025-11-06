Liseli Gençler Düzce Üniversitesi'ni İnceledi — Safir Koleji Ziyareti

Safir Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflardan oluşan 28 kişilik öğrenci grubu, Düzce Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Eğitim Fakültesi'nde XR teknolojisi anlatıldı

Grup, daha sonra Eğitim Fakültesi Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi'nde kurulan bu laboratuvarın eğitimdeki uygulamaları ve öğretim süreçlerine sağladığı katkılar detaylı şekilde aktarıldı.

Mühendislik Fakültesi'nde bölüm ve imkân tanıtımı

Ziyaretin son bölümünde öğrenciler Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni gezdi. Fakültenin bölümleri, laboratuvarları, uygulama imkanları ve sosyal olanaklar hakkında merak ettikleri sorulara yetkililerce yanıt verildi.

Genel olarak, ziyaret kapsamında liseli öğrenciler kampüs yaşamını yakından tanıma imkanı bularak gelecekteki eğitim tercihleri hakkında bilgiler edindi.

