Liseli Gençler Düzce Üniversitesi'ni İnceledi — Safir Koleji Ziyareti

Safir Koleji'nin 28 öğrencisi, Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi, Eğitim Fakültesi XR Laboratuvarı ve Mühendislik Fakültesi'ni gezerek kampüs yaşamını tanıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:59
Liseli Gençler Düzce Üniversitesi'ni İnceledi — Safir Koleji Ziyareti

Liseli Gençler Düzce Üniversitesi'ni İnceledi

Safir Koleji Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflardan oluşan 28 kişilik öğrenci grubu, Düzce Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Botanik Bahçesi'nde endemik türler tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ni gezdi. Burada yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında uzmanlardan bilgiler alındı; doğa ve bitki çeşitliliği üzerine gözlemler yapıldı.

Eğitim Fakültesi'nde XR teknolojisi anlatıldı

Grup, daha sonra Eğitim Fakültesi Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi'nde kurulan bu laboratuvarın eğitimdeki uygulamaları ve öğretim süreçlerine sağladığı katkılar detaylı şekilde aktarıldı.

Mühendislik Fakültesi'nde bölüm ve imkân tanıtımı

Ziyaretin son bölümünde öğrenciler Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni gezdi. Fakültenin bölümleri, laboratuvarları, uygulama imkanları ve sosyal olanaklar hakkında merak ettikleri sorulara yetkililerce yanıt verildi.

Genel olarak, ziyaret kapsamında liseli öğrenciler kampüs yaşamını yakından tanıma imkanı bularak gelecekteki eğitim tercihleri hakkında bilgiler edindi.

LİSELİ ÖĞRENCİLER, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE SÜS VE TIBBİ...

LİSELİ ÖĞRENCİLER, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE SÜS VE TIBBİ BİTKİLER BOTANİK BAHÇESİ’Nİ ZİYARET EDEREK KAMPÜS YAŞAMINI YAKINDAN TANIMA İMKANI BULDU.

LİSELİ ÖĞRENCİLER, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE SÜS VE TIBBİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek