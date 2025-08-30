Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Ertaş'tan TSK Vurgusu

Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü Resepsiyonu

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında anma programı gerçekleştirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Gökhan Tozman'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi.

Resepsiyona İngiltere'de bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ertaş, programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını misafirlere okudu. Ertaş, konuşmasında 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafer kazandığını hatırlatarak, bu günün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlandığını söyledi.

Ertaş, TSK'nın gücü ve ulusal savunma sanayinin artan kapasitesiyle gurur duyduklarını vurgulayarak, TSK'nın Türkiye'yi korumaya, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, bu zaferden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini ve modern, demokratik bir devletin temellerinin atıldığını ifade etti.

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin kurulduğu günden bu yana İngiltere ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki ortaklığın özellikle savunma ve güvenlik alanlarında geliştiğinin altını çizdi. Ertaş, "Geçen ay Türkiye'ye Typhoon savaş uçaklarının teslimatı konusunda imzalanan mutabakat zaptı, bu yakın ilişkilerin somut örneğidir. İki NATO müttefiki olarak Avrupa ve ötesinde barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Ertaş sözlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ile bu ülke için büyük fedakarlıklar yapan tüm şehitler ve gazilere saygılarını sunduğunu ekleyerek son verdi.

Programda Albay Gökhan Tozman da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Resepsiyon kapsamında ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video klip gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

