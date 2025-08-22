Londra'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Kıtlığı Protestosu

Binlerce Filistin destekçisi Londra'da İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlığı tencerelerle protesto etti; IPC raporu 15 Ağustos 2025'te kıtlığı doğruladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:22
Londra'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Kıtlığı Protestosu

Londra'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze Kıtlığı Protestosu

Binlerce Filistin destekçisi, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek için İngiltere'de İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler ellerindeki kaşıklarla tencerelere ve tavaya vurarak Gazze'de açlıktan ölen sivillere dikkat çekti.

Gösteride atılan sloganlar arasında "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yer aldı. Katılımcılar ayrıca İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına ve uyguladığı abluka politikalarına tepki gösterdi.

Organizatörün Açıklaması

Protestonun ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Direktörü Ben Jamal, elçilik önündeki platformda yaptığı konuşmada İngiltere hükümetini eleştirdi. Jamal, "İngiltere, İsrail'e askeri, diplomatik ve ekonomik destek sağlamaya devam ederek 21. yüzyılın en barbar suçlarına ortak oluyor. Derhal silah ambargosu ilan edilmeli, tüm askeri işbirliği sonlandırılmalı ve İsrail’in soykırım niteliğindeki eylemleri yaptırımlarla cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Karşı Gösteri ve Polis Müdahalesi

Büyükelçilik yakınlarında küçük bir İsrail destekçisi grup da karşıt gösteri düzenledi. Bazı İsrail yanlıları, Filistin destekçilerinin bulunduğu alana girerek ortamı provoke etmeye çalıştı; İngiliz polisi iki grubu ayırarak gerilimi düşürdü.

IPC Raporu: Kıtlık Doğrulandı

Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrinde kıtlık (IPC'nin felaket seviyesi olan 5. seviye) makul kanıtlarla doğrulanmış olduğu bildirildi. Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespitine yer verildi.

Protesto, Gazze'deki insani krizin uluslararası kamuoyunda görünür kılınması ve hükümetlerin daha belirgin politik adımlar atılması çağrısını yenilemiş oldu.

