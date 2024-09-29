Londra'da Karanlıkta Parlayan Deri Sanatı Sergisi Açıldı

Londra'da Yenilikçi Deri Sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra, yenilikçi bir sergiye ev sahipliği yaptı. Deri mühendisi Evrim Kadıoğlu tarafından düzenlenen etkinlikte, karanlıkta parlayan deri mobilyalar ve sanat eserleri sergilendi.

Etkinlik Hakkında

Sergi, Londra'daki Gallery Marquess isimli mekanda gerçekleştirildi. Kadıoğlu’nun sunduğu koleksiyon, özel tasarım karanlıkta parlayan deri ürünlerini içeriyor. Yerli ve yabancı pek çok davetlinin ilgi gösterdiği bu etkinlikte, fotolüminesan teknolojisinin mobilya ve sanat üzerindeki etkileri gözler önüne serildi.

Katılımcılardan Olumlu Tepkiler

Davetliler, karanlıkta parlayan mobilya koleksiyonunu inceleyerek bu yenilikçi tasarımların sanat ve teknoloji arasındaki etkileşimini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca, karanlıkta parlayan özel sanat eserleri de sergilendi.

Gelecek Vizyonu

Kadıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Dünyanın ilk 9 deri mühendisinden biriyim ve 20 yıl boyunca bu alanda çalışmalar yapıyorum. Bu sergi, GloTech derinin mobilya ve sanatla birleştiği bir işbirliği olarak küresel anlamda önemli bir adım. Dünyanın ilk karanlıkta parlayan deri ve mobilya sanat galerisi olma özelliğini taşıyoruz," dedi.

Serginin 13 Ekim'e kadar devam edeceğini belirten Kadıoğlu, etkinliği ve katılımı değerlendirerek GloTech derinin sadece mobilya ve sanatla sınırlı kalmayıp, otomotiv, moda ve aksesuar sektörlerinde de yer alacağını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott (ortada) tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu. Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott (ortada) tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu. Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott (ortada) tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu. Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott (ortada) tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu. Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott (ortada) tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu. Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.