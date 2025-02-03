Los Angeles'ta ABD Yönetiminin Düzensiz Göç Politikalarına Protesto

ABD Yönetiminin Düzensiz Göçle Mücadelesine Tepkiler Artıyor

ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadele kapsamında attığı adımlar, Los Angeles'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, tarihi Meksika Pazarı'nda toplanarak 101 Otobanı'na kadar yürüdü ve burada otobanın trafiğe kapanmasına neden oldu.

Protestoların Detayları

Protesto sırasında, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar atan kalabalık, "Asıl suçlu Beyaz Saray'da" ve "Komşunu sev, onları sınır dışı etme" yazılı pankartlar taşıdı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), yaptığı paylaşımla etkinliğin izinsiz gerçekleştirildiğini belirtti ve vatandaşları yol kapanmalarına karşı uyardı.

Los Angeles'taki Göçmen Nüfusu

Los Angeles, her üç kişiden birinin göçmen olduğu bir şehir olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 3,6 milyon göçmenin yaşadığı bu şehirde, göçmenlerin %79'u Meksika ve Orta Amerika'dan gelenlerden oluşuyor.

Trump Yönetiminin Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta yemin töreninin ardından, göçmenlerin yasal yollarla ülkeye girişini sağlayan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca, 22 Ocak'ta Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE), okullar, hastaneler ve kiliseler gibi hassas yerlerde düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verildi.

"Laken Riley Yasası" olarak bilinen yasa tasarısı, düzensiz göçmenler tarafından bir Amerikalı öğrencinin öldürülmesine atfen, Kongre'de bazı Demokratların desteğiyle kabul edildi. Bu düzenleme, sınır muhafızlarına çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkânı tanıyor.

Ayrıca, Trump, düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişiye kadar kapasiteli bir tesisin hazırlanması talimatını verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.

Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için DEA, ATF ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetlerine (USMS) geniş yetkiler vererek göçmenlere yönelik operasyonlarını artırdı.

Sınır güvenliğini artırmak adına yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, ABD-Meksika sınırına ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.