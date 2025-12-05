LÖSEV Denizli İrtibat Ofisi Açıldı: Lösemi ve Kanserle Mücadelede Ücretsiz Destek

LÖSEV, Denizli irtibat ofisini açtı; lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve ailelere ücretsiz tedavi, eğitim, konaklama ve sosyal destek sunulacak.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:48
LÖSEV Denizli İrtibat Ofisi faaliyete geçti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine ücretsiz destek sağlamak amacıyla Denizli İrtibat Ofisini açtı. Yeni ofis, bölgedeki hasta ve ailelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay erişimini sağlamayı hedefliyor.

Türkiye çapında kapsamlı hizmet ağı

Vakfın açıklamasına göre, Türkiye genelinde 113 bini aşkın kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkin ile ailelerine yönelik olarak LÖSEV; ücretsiz tedavi, eğitim, konaklama, sosyal ve psikolojik destek, ayni ve nakdi yardımlar sunuyor. Kuruluş, bu çalışmalarıyla tam 27 yıldır ailelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyor.

Denizli irtibat ofisinin devreye girmesiyle birlikte vakıf, bölgedeki hasta yakınlarına yönelik erişimi hızlandırmayı; ayrıca farkındalık çalışmalarını artırmayı, gönüllü ağını güçlendirmeyi ve erken tanı bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Genel Başkan Dr. Üstün Ezer'in değerlendirmesi

Dr. Üstün Ezer, açılışa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Her çocuğun sağlıklı bir yaşam hakkı var. Açtığımız her yeni irtibat ofisiyle Türkiye’nin dört bir yanına umudu, sevgiyi ve iyiliği taşıyoruz. 28 yıldır kanser hastası çocukların ve ailelerin tedavi süreçlerinde, eğitimlerinin devamında ve sosyal yaşamlarının desteklenmesinde aktif rol üstlenen LÖSEV, Denizli ofisiyle birlikte bölgedeki çalışmalarını sıklaştırarak ailelere daha da yakın olmayı hedefliyor."

Ezer, ofisin açılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Bu umut dolu yolculukta, LÖSEV’in her zaman yanında olan siz değerli destekçilerimizin sevgisi ve katkılarıyla daha nice şehre ulaşacak, daha nice minik yüreğe umut olacağız. Çünkü LÖSEV, iyiliksever halkımızın desteğiyle ayakta duran bir çınardır. Tüm Denizlililerin destek ve katılımlarını bekliyoruz. İyileşecek her çocuğumuzun, yüzü gülen her annemizin sizin de eseriniz olmasını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denizli İrtibat Ofisi, bölgedeki hasta ve ailelere ulaşımı kolaylaştırarak LÖSEV hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak ve vakfın destek ağını güçlendirecek.

