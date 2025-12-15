DOLAR
Louvre Müzesi'nde Grev: Müze Bugün Ziyarete Kapalı

Paris'teki Louvre Müzesi, personel maaş ve çalışma koşulları gerekçesiyle yapılan grev nedeniyle bugün ziyarete kapalı kaldı; sendikalar grevin belirsiz süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:42
Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Louvre Müzesi, personelin maaş ve çalışma şartları konusundaki şikayetleri gerekçesiyle başlattığı grev nedeniyle bugün ziyaretçilere kapalı kaldı.

Müze, yerel saatle 09.00'da açılmasına rağmen personel eylemi yüzünden kapalı tutuldu. Sendikaların açıklamasına göre, Paris’in simgesi konumundaki müzedeki 500 koltuklu bir salonda kapalı kapılar ardında yapılan görüşme sonucunda başlatılan grev, belirsiz bir süre devam edecek.

Müzenin internet sitesinde şu ifadeler yer aldı: "Grev nedeniyle müze geçici olarak ziyarete kapalıdır. Yaşanan aksaklık için özür dileriz."

Louvre Soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'de gerçekleşen büyük soygunun ardından yeniden gündeme gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan, kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi bölümüne girmişti.

Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çaldı; kaçtıkları sırada 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taçı düşürdüler. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu.

Soygun 7 dakika sürdü ve zanlılar motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Olayın ardından müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini; bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.

