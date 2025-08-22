Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Asayiş ve Yolsuzlukla Mücadeleyi Görüştü

Görüşme gündemi: güvenlik, ordu koşulları ve yolsuzlukla mücadele

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Genel Kurmay Başkanı Rudolph Heykel ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelerek ülkedeki güvenlik gelişmelerini, ülke savunmasına ilişkin durumu ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Avn görüşmede Lübnan ordusunun koşulları hakkında bilgi aldı. Görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Ayrıca Avn, Devlet Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Tümgeneral Edgar Lavandos'u kabul ederek kurumun faaliyetleri ve özellikle yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Silah teslim sürecinin başlaması ve bölgesel yankıları

Görüşmenin, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik sürecin başlamasının hemen akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye dün, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın başlatıldığını açıklamış; önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini belirtmişti.

Devlet kontrolünde silahların toplanması kararı ve tepkiler

Bu süreç çerçevesinde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" bir öneri sunmuştu. Bakanlar Kurulu ise 5 Ağustos'ta yaptığı toplantıda orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verdi.

Hizbullah cephesinden sert tepkiler geldi. Örgütün Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" söyledi. Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek karar eleştirildi.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümetin istikrarı sağlamayı, devlet otoritesini tesis etmeyi ve yeniden inşayı hedeflediğini belirterek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamalarda sınırlı bilgi bulunurken, Avn'ın yüksek düzey güvenlik yetkilileriyle gerçekleştirdiği istişarelerin ülke güvenliği ve yolsuzlukla mücadele gündemini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulanıyor.