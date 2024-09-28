Lübnan'da 3 Günlü Yas: Hizbullah Lideri Nasrallah İçin Hükümet Duyurusu

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a Yas İlanı

Lübnan hükümeti, İsrail'in başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti. Resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu, Nasrallah'ın toprağa verileceği günün resmi tatil olacağını duyurdu.

Yas Süreci ve Ölü Sayısı

Bakanlar Kurulu, Hasan Nasrallah için Lübnan'da 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 3 günlük yas ilan etmişti. İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında bugüne kadar 1030 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmaların ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Göç ve İnsani Durum

Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana gerçekleşen saldırılarda, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1030 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül'deki saldırılar sonucunda hayatını kaybetmişken, Hizbullah da karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Bu süreçte, İsrail bombardımanı sebebiyle ülke içinde 150 bine yakın kişi yerinden edilmiş durumda.

Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye’ye de on binlerce kişinin göç ettiği vurgulanıyor.