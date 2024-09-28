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Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki hastanelerin hastalarını tahliye etmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:27
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor

Lübnan'da Sağlık Krizi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan İsrail saldırıları nedeniyle başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki hastanelerin hastalarını tahliye etmesini istedi.

Açıklamalar ve Talimatlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cebel Lübnan ve saldırılardan etkilenmeyen bölgelerdeki hastanelerden, acil vakalar dışında hasta kabulünün gelecek hafta sonuna kadar durdurulması talep edildi. Ayrıca, hastaneler ve sağlık merkezlerine, Dahiye'den gelecek hasta taleplerine yönelik hazırlık yapmaları gerektiği bildirildi.

Hava Saldırıları ve Zararlar

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Baracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki gibi semtlere 40’tan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda birçok bina hasar gördü ve yangınlar çıkmış durumda.

Ölü sayısı ve Göç

Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre, son hava saldırılarında 783 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Savaşın etkileriyle birlikte, Beyrut ve diğer kuzey kesimlere yönelik göç dalgaları sürerken, bazı kişilerin Suriye’ye de ulaştığı bildirildi.

Barınma Merkezleri ve Yardımlar

Lübnan Hükümeti'nin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı. Ayrıca, devlet okulları da dahil olmak üzere 644 kamu binası, geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.

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