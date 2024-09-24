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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Baalbek'te Aileler Yok Oluyor

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği saldırılarda pek çok aile yaşamını yitirdi. Yerel hastaneler yaralılarla dolup taştı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:50
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Baalbek'te Aileler Yok Oluyor

İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Saldırılar

Son günlerde Lübnan’ın Baalbek kentine düzenlenen hava saldırıları, bölgedeki birçok aileyi derin bir üzüntüye boğdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde 1600 hedefin vurulduğu bildirildi.

Saldırılardan Etkilen Aileler

Baalbek'teki köyler, gece boyunca süren saldırılarda büyük bir yıkıma uğradı. Yerel kaynaklara göre, birçok aile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralılar, çevre hastanelerine sevk edildi. Ancak yaralıların tam sayısı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Göç Dalgalanması ve Müslüman Yardımı

Saldırılar nedeniyle çevredeki köylerden ve kasabalardan yoğun bir göç dalgası yaşandı. İhtiyaç sahipleri için camilere ait salonlar geçici barınma alanı olarak kullanıma açıldı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait askeri hedeflere yönelik operasyonlarının devam ettiğini belirtti. 'Kuzeyin Okları' adı verilen operasyon kapsamında, dün gerçekleştirilen hava saldırılarında birçok Hizbullah karargâhı ve fırlatma rampasının hedef alındığı ifade edildi.

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