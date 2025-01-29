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Lübnan'da İsrail Saldırısında Ölen Türkler İçin Aileler Kaçakçılardan Şikayetçi Oldu

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında ölen üç Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçılarından şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:22
Lübnan'da İsrail Saldırısında Ölen Türkler İçin Aileler Kaçakçılardan Şikayetçi Oldu

Lübnan'da Üç Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden üç Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailelerin yaptığı açıklamalara göre, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşlara 11 Ocak'tan bu yana ulaşılamadı.

Ailelerin Suç Duyurusu ve Kaybolma Süreci

Aileleri, bu üç Türk vatandaşının 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduğunu bildirerek resmi makamlara gerekli başvuruları yaptı. Bu vatandaşların daha önce sahte isim kullanarak kaçak yollarla İsrail'e geçtikleri ve iki ila üç yıl boyunca bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri belirtildi.

Kaçak Geçiş ve Hava Saldırısı

Üç Türk vatandaşının, Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken son iletişimlerinin, Lübnan tarafındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. İddialara göre, aynı gün içinde, yaklaşık 20 kişilik bir grup, uluslararası organize suç örgütü ile anlaşarak kaçak yollardan İsrail'e geçmeye çalıştı.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Operasyonu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, 11 Ocak akşamında sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişi, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri de, bu saldırıyla ilgili yerel makamlarla temas halinde.

Kaçakçılar ve İzlenen Yollar

Ailelerin beyanlarına göre, insan kaçakçıları, vatandaşları belli noktalara yönlendirmek için canlı lokasyonlar gönderdi. Üç Türk vatandaşının, saldırı sonucunda hayatlarını kaybettikleri ve bu durumun, grup liderinin onların sınırı geçmeye zorlamasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. Aileler, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunarak bu olayla ilgili hukuki süreci başlattı.

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