Lübnan'da UNIFIL Karargahına Roketli Saldırı: 4 İtalyan Asker Yaralı

Lübnan’da UNIFIL Karargahına Roket Saldırısı

Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına roket isabet etmesi sonucu 4 İtalyan askeri yaralandı.

Saldırı ve Yaralanmalar

UNIFIL, Şema bölgesindeki karargaha iki roketin isabet ettiğini duyurdu. Yaralanan askerler, üsse ait hastanede tedavi altına alındı. Tedavi sürecinde askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Roketlerin Kaynağı ve Etkileri

UNIFIL’in açıklamasına göre, roketler muhtemelen Hizbullah veya bağlantılı gruplar tarafından fırlatılmıştır. Roketler bir sığınağa ve uluslararası askeri polis tarafından kullanılan bir lojistik alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya önemli ölçüde zarar vermiştir.

Üste Yangın ve Sürekli Saldırılar

Saldırı sonrası çıkan yangın, üs personeli tarafından söndürüldü. Şema’daki üs sadece bir haftada üçüncü kez saldırıya uğramaktadır. UNIFIL, Şema ve Nakura bölgelerinde şiddetli kara çatışmaları yaşandığını ve bütün taraflara UNIFIL mevzilerine yakın noktalarda sıcak çatışmaya girmeme çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.