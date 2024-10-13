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Lübnan'daki Çatışmalarda 25 İsrail Askere Yaralandı

Lübnan'da gerçekleşen çatışmalarda 25 İsrail askeri yaralandı, iki yaralının durumu kritik.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:22
Lübnan'daki Çatışmalarda 25 İsrail Askere Yaralandı

Lübnan'da Gerçekleşen Çatışmalar

Lübnan'ın güney kesiminde yaşanan çatışmalarda 25 İsrail askeri yaralandı. Bu bilgiyi, İsrail'in devlet televizyonu KAN, pazar sabahından itibaren meydana gelen 3 ayrı çatışma sonucu bildirdi.

Yaralıların Durumu

KAN kanalı, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu, dördünün orta düzeyde yaralandığını ve diğerlerinin ise hafif yaralarla kurtulduğunu ifade etti.

Füze Saldırıları

Ayrıca, İsrail Kanal 7 tarafından paylaşılan bilgilere göre, Lübnan'dan gelen saldırılar sonucunda İsrail’in kuzeyindeki Batı Celil ile Yukarı Celil bölgelerine toplamda 40 füze fırlatıldığı belirtildi.

Hizbullah, bu saldırıları üstlenmiş ve Lübnan sınırına yakın yerleşim alanlarında sirenlerin çalmaya başladığını duyurdu.

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