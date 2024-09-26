Lübnan'daki Elektrik Akaryakıt Stokları 12 Güne Yeterli

Lübnan Elektrik Üretimi İçin Akaryakıt Stokları

Lübnan'da elektrik üretimi için gerekli akaryakıt stoklarının yalnızca 12 gün yeteceği duyuruldu. Lübnan Su ve Enerji Bakanı Velid Feyyad, yerel medyada gerçekleştirdiği açıklamalarda, ülkede mevcut durumda 30 bin ton akaryakıt bulunduğunu belirtti.

Tüketim ve Gelecek Sıvı Yakıt Sevkiyatı

Feyyad, enerji üretiminin günlük 2 bin 500 ton akaryakıt tükettiğini ifade ederek, Irak ve Cezayir'den toplam 84 bin ton yakıtın geleceğini aktardı. Halihazırdaki stokların 12 gün boyunca yeteceğini vurgulayan Feyyad, yeni gelecek yakıtlarla birlikte bu sürenin 45 güne çıkacağını öngördü.

İsrail-Türkiye Çatışmaları ve Etkileri

İsrail, 8 Ekim'den beri Hizbullah ile süren çatışmalar kapsamında, Lübnan'ın güney, Bekaa ve Baalbek bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. 23 Eylül'den bu yana gerçekleşen şiddetli saldırılarda 679 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, bombardımanlar sonucunda yaklaşık 150 bin kişi yerinden edildi.

Hizbullah, İsrail ordusunun güney ve doğu bölgelerine yönelik bombardımanına karşılık olarak füzeli saldırılar düzenliyor. İsrail tarafında ise yalnızca askeri üslerin hedef alındığı saldırılarda büyük bir hasar kaydedilmediği bildirilmektedir.

Göç Dalgalanması

Yerli halk, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç etmeye devam ediyor. Ayrıca, Suriye'ye yönelik bir göç hareketliliği de gözlemleniyor.