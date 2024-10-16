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Lübnan'daki Sağlık Saldırıları: DSÖ'den Çarpıcı Rapor

Lübnan'daki sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar sonucu 72 sağlık çalışanı ve hasta hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:46
Lübnan'daki Sağlık Saldırıları: DSÖ'den Çarpıcı Rapor

Lübnan Sağlık Hizmetleri Hedef Alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırının meydana geldiğini ve bu saldırılarda 72 sağlık çalışanı ile hastanın öldüğünü açıkladı.

Doğrulanan Saldırılar ve Kayısılar

Ghebreyesus, organizasyonun haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları doğruladıklarını belirtti. Bu saldırıların 72 can kaybına ve 43 yaralanmaya yol açtığı kaydedildi.

Artan Sağlık Tesisleri Kapanıyor

Lübnan'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıların devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, özellikle ülkenin güneyinde yoğun bombardıman ve güvenlik endişeleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunulmasında zorluklarla karşılaşıldığını sözlerine ekledi. "Çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki sağlık ocaklarının neredeyse yarısı artık kapalı. 6 hastane tamamen, 5 hastane ise kısmen boşaltıldı," dedi.

Kolera Vakası ve DSÖ'nün Yanıtı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın bugün kuzey bölgede bir kolera vakasını doğruladığını anımsatan Ghebreyesus, DSÖ'nün kolera hazırlık ve müdahale planlarını güçlendirdiğini duyurdu.

Ruanda'daki Marburg Virüsü Vaka Sayısı Artıyor

DSÖ Genel Direktörü ayrıca Ruanda'da görülen Marburg virüsü ile ilgili de bilgi verdi. Ghebreyesus, "Şu ana kadar 62 vaka bildirildi ve 15 ölüm yaşandı. 17 kişi izole edildi ve bakıma alındı. 30 kişi iyileşti ve 800'den fazla temaslı takip ediliyor," dedi. Tüm doğrulanan vakaların başkent Kigali'deki 2 hastaneden bildirildiğini ekleyerek DSÖ'nün virüsten etkilenen kişilere destek sunduğunu belirtti.

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