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Lübnan'dan Atılan Füzeler İsrail'de Patlamalara Neden Oldu

Lübnan'dan atılan füzeler İsrail'de Akka ve Kiryat bölgelerinde patlamalara yol açtı. Detaylar henüz netleşmedi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Lübnan'dan Atılan Füzeler İsrail'de Patlamalara Neden Oldu

Lübnan'dan Füzeler, İsrail'de Patlımara Yol Açtı

Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin, İsrail'in Akka ve Kiryat bölgelerinde patlamalara neden olduğu bildirilmektedir. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bu füzelerin özellikle Akka şehrinde ve Kiryat'ta çeşitli yerleşim alanlarında büyük hasarlar yarattığını aktardı.

İlk Gelişmeler ve Tepkiler

Yidiot Ahronot gazetesi ise söz konusu füzelerin atıldığı bölgelerde alarm sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ancak, patlamalar hakkında henüz detaylı bilgi verilmediği belirtiliyor.

Gelişmelerin Takibi

Bölgedeki durumun ciddiyeti devam ederken, yerel ve uluslararası medya olayın ayrıntılarını takip etmekte. İnsanların güvenliği ve olası hasarların boyutu telaffuz edilmeyen bir soru işareti olarak kalıyor.

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