Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 19 Yaralı

Lübnan'dan Ateşlenen Füze, İsrail'de Yaralanmalara Yol Açtı

Lübnan'dan yönlendirilen bir füze, İsrail'in orta kesiminde yer alan bir binaya doğrudan isabet etti. Bu talihsiz olay sonucunda toplamda 19 kişi yaralandı.

Kızıl Davut Yıldızı'ndan Açıklama

İsrail'in acil yardım servisi olan Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin düştüğü yer olan Şaron bölgesindeki Tire kentinde büyük maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Yaralıların durumu ise henüz netlik kazanmadı.

İsrail Ordusundan Gelen Bilgiler

İsrail ordu radyosunun bildirdiğine göre, Lübnan'dan toplam 3 ateşleme gerçekleşti ve çok sayıda füze gönderildi. Ardından yapılan açıklamalarda, füzelerin engellendiği, ancak bir tanesinin düşerek bir eve isabet ettiği belirtildi.

Daha sonrasında, İsrail ordusu, Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celile bölgesine 10 füze fırlatıldığını bildirdi. Bu füzelerden bazılarının durdurulduğu, bazıların ise açık alanlara düştüğü ifade edildi.