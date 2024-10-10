Lübnan'dan Tahliye Operasyonu: TCG Bayraktar Mersin'e Ulaştı

Lübnan'dan Tahliye Edilen Siviller Mersin'e Ulaştı

İsrail'in sürekli bombalamalarına maruz kalan Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivil, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait amfibi gemi TCG Bayraktar ile Mersin Limanı'na ulaştı. Bu tahliye operasyonu, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirildi ve söz konusu gemi, Beyrut Limanı'ndan hareket ettikten sonra güvenli bir şekilde rıhtıma yanaştı.

Diğer Amfibi Gemi Geliyor

TCG Bayraktar’ın ardından, başka bir amfibi gemi olan TCG Sancaktar da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, 1900'den fazla Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek için başvurduğunu bildirmişti.

Yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair iddialar kesinlikle yalanlandı. Resmi kaynaklar, 878 Türk ve 24 Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşıyla yakınları olan 64 kişinin, Türk gemileri aracılığıyla tahliye edildiğini belirtti.

İnsani Yardım Faaliyetleri

Amfibi gemiler, ayrıca Beyrut'a AFAD önderliğinde toplanan 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırmıştı. Yüklerin boşaltılmasının ardından, gemiler Türkiye'ye dönüş yaptı ve operasyon başarıyla tamamlandı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi. Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (ortada), Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağda) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Duran, gazetecilere açıklamada bulundu.