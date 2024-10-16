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Lübnan'ın Aytu Beldesinde İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Lübnan'daki İsrail saldırısında hayatını kaybeden 23 kişi, Aytu beldesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:02
Lübnan'ın Aytu Beldesinde İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Lübnan'da İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 4'ü bebek, 8'i kadın toplam 23 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Tepkiler

Aytarun beldesinden, İsrail saldırıları yüzünden Aytu beldesine kaçan ve aynı binada yaşayan akrabalardan oluşan 23 kişi için düzenlenen cenaze merasimi, büyük bir kalabalık tarafından gerçekleştirildi. Törende, İsrail ve ABD hükümetine yönelik sert sloganlar atıldı.

Aytarun Belediye Başkan Yardımcısı Ali Hicazi'nin Açıklamaları

Cenaze töreninde konuşan Aytarun Belediye Başkan Yardımcısı Ali Hicazi, "Düşman İsrail'in, güvenlik arayışıyla beldelerinden kaçan insanlara karşı işlediği bu suç, insanlık dışıdır." dedi. Hicazi, cenazelerde bulunan 4 bebeğin 3 ay ile 1 yaş arasında ve 86 yaşında bir kadının da yer aldığını aktardı.

Ailelerin Acısı

Hayatını kaybedenlerin ailelerinden biri, cenaze töreni sırasında, 23 kişilik fotoğrafları göstererek, "İsrail'in korkunç katliamında ölen masumların resimlerini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cenaze töreninin ardından, hayatını kaybeden 23 kişi el-Kura bölgesindeki Bahbuş mezarlığına defnedildi.

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