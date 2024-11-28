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Lübnan, İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı

Lübnan ordusu, İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:59
Lübnan, İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı

Lübnan, İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ettiğini Açıkladı

Lübnan, İsrail ordusunun 27 Kasım sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını, sadece iki günde "birkaç kez" ihlal ettiğini bildirdi. Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Ateşkes İhlalleri

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 27 ve 28 Kasım tarihleri arasında, İsrail ordusunun ateşkes şartlarını ihlal ettiği kaydedildi. "Düşman İsrail, hava ihlalleri ve çeşitli silahlarla Lübnan topraklarını hedef alarak anlaşmayı birkaç kez ihlal etti" denildi.

İsrail'in Hava Saldırısı

Özellikle, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu bu sabah Sayda kentine hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah'a ait orta menzilli roket deposu" olduğunu öne sürdüğü bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu.

27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde bir meydanı hedef alması sonucu iki kişi yaralanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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