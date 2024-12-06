Lübnan, İsrail Saldırıları Nedeniyle Suriye Sınır Kapılarını Kapatıyor

Lübnan'dan İsrail'e Tepki: Sınır Kapıları Kapatıldı

Lübnan, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde artan hava saldırları sebebiyle kuzeydeki sınır geçişleri tehlikeli hale geldi.

Resmi haber ajansı NNA tarafından duyurulan gelişmelere göre, tüm sınır kapıları, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Bu kararın, sınırdan geçenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Masna Sınır Kapısı Açık Kalacak

Özellikle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için Masna Sınır Kapısı'nın açık kalacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer kapıların kapatılması, hem Lübnan hem de Suriye arasında hareketliliği etkileyebilir.

İsrail ordusunun, Lübnan'a açılan Suriye sınır kapılarına yaptığı hava saldırılarında, iki kapının hedef alındığı bildirildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılar sebebiyle güvenlik endişeleri artarken, sınır kapılarına getirilen bu kısıtlamalar durumu daha da kritik hale getirdi.

Lübnan-Suriye Sınır Kapıları

Lübnan, güneyde İsrail, doğu ve kuzeyde ise Suriye ile komşudur. Lübnan'ın 87 kilometre uzunluğunda İsrail ile sınırı bulunurken, Suriye ile olan kara sınırı ise 375 kilometredir. İki ülke arasında toplam beş sınır kapısı yer alıyor:

Cedide Yabus (Masna),

Ed-Debbusiye (El-Abbudiyye),

Cusiyye (El-Kaa),

Tartus (El-Arida),

Tel Kalak (El-Bukaya).

Bu gelişmeler, Lübnan ile Suriye arasındaki mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmiştir.