DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

Lübnan, İsrail Saldırıları Nedeniyle Suriye Sınır Kapılarını Kapatıyor

Lübnan, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı, yalnızca Masna kapısı açık kalacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:42
Lübnan, İsrail Saldırıları Nedeniyle Suriye Sınır Kapılarını Kapatıyor

Lübnan'dan İsrail'e Tepki: Sınır Kapıları Kapatıldı

Lübnan, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde artan hava saldırları sebebiyle kuzeydeki sınır geçişleri tehlikeli hale geldi.

Resmi haber ajansı NNA tarafından duyurulan gelişmelere göre, tüm sınır kapıları, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Bu kararın, sınırdan geçenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

Masna Sınır Kapısı Açık Kalacak

Özellikle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için Masna Sınır Kapısı'nın açık kalacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer kapıların kapatılması, hem Lübnan hem de Suriye arasında hareketliliği etkileyebilir.

İsrail ordusunun, Lübnan'a açılan Suriye sınır kapılarına yaptığı hava saldırılarında, iki kapının hedef alındığı bildirildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılar sebebiyle güvenlik endişeleri artarken, sınır kapılarına getirilen bu kısıtlamalar durumu daha da kritik hale getirdi.

Lübnan-Suriye Sınır Kapıları

Lübnan, güneyde İsrail, doğu ve kuzeyde ise Suriye ile komşudur. Lübnan'ın 87 kilometre uzunluğunda İsrail ile sınırı bulunurken, Suriye ile olan kara sınırı ise 375 kilometredir. İki ülke arasında toplam beş sınır kapısı yer alıyor:

  • Cedide Yabus (Masna),
  • Ed-Debbusiye (El-Abbudiyye),
  • Cusiyye (El-Kaa),
  • Tartus (El-Arida),
  • Tel Kalak (El-Bukaya).

Bu gelişmeler, Lübnan ile Suriye arasındaki mevcut durumu daha da karmaşık hale getirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı